Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»

16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. По словам главы государства, этот проект даёт каждому российскому гражданину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», - сказал Владимир Путин.

Провести второй форум в 2022 году Владимир Путин предложил на заседании набсовета АСИ в декабре 2021 года.

Председателем организационного комитета форума стал помощник Президента России Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и заместителем председателя – ответственным секретарем советник Президента России Антон Кобяков.

В состав оргкомитета также вошли представители администрации Президента России, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый желающий сможет подать свою идею, получить её экспертную оценку и оценку пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

О датах и месте проведения Форума будет объявлено дополнительно.

Фото: kreml.png (1024×631) (asi.ru)