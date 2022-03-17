Пригородный автобусный маршрут до аэропорта пойдёт по новому расписаниюКакие «пряники» обещают работодатели Мурманской области будущим работникам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.22 17:00

Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»

16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. По словам главы государства, этот проект даёт каждому российскому гражданину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», - сказал Владимир Путин.

Провести второй форум в 2022 году Владимир Путин предложил на заседании набсовета АСИ в декабре 2021 года.

Председателем организационного комитета форума стал помощник Президента России Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и заместителем председателя – ответственным секретарем советник Президента России Антон Кобяков.

В состав оргкомитета также вошли представители администрации Президента России, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый желающий сможет подать свою идею, получить её экспертную оценку и оценку пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

О датах и месте проведения Форума будет объявлено дополнительно.

 

 

 

Фото: kreml.png (1024×631) (asi.ru)

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Любовь по приказу». Художественный сериал, 8 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 3,25 рубля, евро теряет почти 2,83 рубля-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика