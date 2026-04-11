Владимир Путин принял решение о прекращении огня в зоне СВО в честь Пасхи на период с 11 по 12 апреля

Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://mil.ru/news/4ae3c186-f56a-44a0-9823-a37e0d4e1b8e