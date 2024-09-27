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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 17:30

Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути

Вчера в Москве стартовал Международный форум «Российская энергетическая неделя». В этом году РЭН проходит в седьмой раз, в форуме участвуют свыше четырёх тысяч человек из более чем 50 стран мира. Главная тема – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

Как сообщает kremlin.ru, в пленарном заседании форума приняли участие Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Как отметил в своём выступлении Владимир Путин, сжиженный природный газ (СПГ) российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути (СМП).

«СПГ из российской Арктики стал одним из якорных, основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру Севморпути», — сказал Владимир Путин, добавив, что экспорт СПГ продолжает расти.

При этом он отметил проблемы, связанные с санкциями, при реализации арктических проектов. «Конечно, это отчасти сдерживает реализацию наших планов, но они безусловно будут реализованы», — заявил президент.

 

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75185/photos/78414

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