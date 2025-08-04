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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 10:00

Владимир Путин: в планах - прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах

Президент России Владимир Путин вчера в видеообращении по случаю Дня железнодорожника заявил о планах по прокладке и обновлению железнодорожного транспорта страны.

«Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные, знаковые проекты. Так, расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах - прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах», - сказал глава государства.

Как сообщает kremlin.ru, Владимир Путин выразил уверенность, что «проекты будут востребованы нашими гражданами и нашей растущей экономикой, позволят укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего евразийского континента, создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор».

 

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