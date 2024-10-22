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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.24 17:00

Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» вновь дали концерты в Мурманской области

При поддержке регионального правительства и в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны» камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением выдающегося скрипача и дирижёра Владимира Спивакова дважды выступил на сцене Мурманской областной филармонии, а также дал концерт в Североморске. Зрителями выступлений стали почти 1500 человек.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, музыканты приготовили для заполярных слушателей разноплановые программы. В первый день мурманчане услышали концерт для струнного оркестра классика итальянской киномузыки Нино Рота и его «Прогулку с Феллини», а также сюиту из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна и «Улетая с птицами» Альдемаро Ромеро. Дирижёром выступил заместитель художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

Второй концерт под управлением маэстро Владимира Спивакова был посвящён музыке Чайковского, Рахманинова, Бартока и Боккерини. Концерт прошёл при участии солистки академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Елизаветы Пахомовой.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, это не первый визит знаменитого дирижёра в Кольское Заполярье – Владимир Спиваков регулярно встречается с северной публикой, в том числе и в сопровождении Национального филармонического оркестра. В нынешнем творческом сезоне, весной 2025 года, маэстро вновь выступит на сцене Мурманской областной филармонии.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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