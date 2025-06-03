Владимир Якушев: более 13,5 миллиона человек приняли участие в голосовании «Единой России» и Минстроя по выбору объектов благоустройства

Голосование продлится до 12 июня.

Отдать свой голос за территорию, которую обновят в 2026 году, можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги». Решаем вместе», а также с помощью волонтёров. Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий, из них 72 тысячи — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 миллионов граждан», — отметил Владимир Якушев.

В Мурманской области во Всероссийском голосовании по объектам благоустройства уже приняли участие порядка 57 тысяч северян. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«От региона в нём участвуют 7 муниципалитетов: Мурманск, Кольский округ, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберет больше голосов, будет благоустроена в первую очередь. До 12 июня проголосовать может любой желающий старше 14 лет через портал «Госуслуги». Призываю не оставаться в стороне — голос каждого действительно важен», — сказал глава региона.

С 2021 по 2024 годы активность северян позволила преобразить 91 пространство. Всего по проекту ФКГС и стратегии развития «На Севере – жить!» в Мурманской области благоустроено уже 157 общественных территорий.

Фото с сайта партии «Единая Россия»: https://er.ru/activity/news/vladimir-yakushev-bolee-13-5-millionov-chelovek-prinyali-uchastie-v-golosovanii-edinoj-rossii-i-minstroya-po-vyboru-obektov-blagoustrojstva