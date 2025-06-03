Фестиваль песен Иосифа Кобзона собрал лучшие голоса Кольского ЗаполярьяОперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с информации о произошедшей вчера атаке вражеских беспилотников на объекты в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.06.25 11:45

Владимир Якушев: более 13,5 миллиона человек приняли участие в голосовании «Единой России» и Минстроя по выбору объектов благоустройства

Голосование продлится до 12 июня.

Отдать свой голос за территорию, которую обновят в 2026 году, можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги». Решаем вместе», а также с помощью волонтёров. Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий, из них 72 тысячи — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 миллионов граждан», — отметил Владимир Якушев.

В Мурманской области во Всероссийском голосовании по объектам благоустройства уже приняли участие порядка 57 тысяч северян. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«От региона в нём участвуют 7 муниципалитетов: Мурманск, Кольский округ, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберет больше голосов, будет благоустроена в первую очередь. До 12 июня проголосовать может любой желающий старше 14 лет через портал «Госуслуги». Призываю не оставаться в стороне — голос каждого действительно важен», — сказал глава региона.

С 2021 по 2024 годы активность северян позволила преобразить 91 пространство. Всего по проекту ФКГС и стратегии развития «На Севере – жить!» в Мурманской области благоустроено уже 157 общественных территорий.

 

Фото с сайта партии «Единая Россия»: https://er.ru/activity/news/vladimir-yakushev-bolee-13-5-millionov-chelovek-prinyali-uchastie-v-golosovanii-edinoj-rossii-i-minstroya-po-vyboru-obektov-blagoustrojstva

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:45«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Доллар США умеренно укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Комплекс «Стрела-П» на службе коммунальщиков Северного флота-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»