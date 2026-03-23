Владимир Якушев: «Единая Россия» готова к достижению целей избирательной кампании 2026 года

«Единая Россия» вступила в активную фазу проведения предварительного голосования, вся её инфраструктура готова к избирательной кампании, отметил Владимир Якушев на заседании Генсовета партии. На предварительное голосование «Единой России» на всех уровнях выборов на сегодняшний день уже зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 — на выборы в Государственную Думу. Среди всех подавших заявки 81 — участники специальной военной операции.

«Мы можем сказать, что конкуренция будет достаточно серьёзная», — сказал он.

Для ветеранов СВО в избирательной кампании-2026 предусмотрены особые меры поддержки, которые будут действовать на выборах всех уровней. Например, они позволяют учитывать особенности службы кандидатов — прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Каждый участник СВО обязательно должен иметь наставника. При этом сопровождение кандидатов продолжится и после получения мандата. На предварительном голосовании сохраняется норма о дополнительных 25% к числу полученных голосов.

Обеспечить поддержку партии на выборах-2026 поможет усиление первичных и местных отделений «Единой России», считает Владимир Якушев. За последние пять лет количество членов «Единой России» выросло на 300 тысяч человек — сейчас их 2,653 миллиона, сторонников — ещё более чем на 300 тысяч (938 тысяч). 200 тысяч человек — активисты МГЕР. Более 250 тысяч — активистки «Женского движения Единой России».

Владимир Якушев рассказал также, что в новую Народную программу «Единой России» поступило более 16 тысяч предложений. Их сбор проходит на сайте естьрезультат.рф.

Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» – законодательная опора Президента в парламенте. Её ключевой задачей является реализация поручений Главы государства по итогам съездов партии, посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий.

Участники отчётно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!» представили на Генсовете разработанные на них предложения в новую Народную программу партии.

Так, председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников Антон Ковалёв заявил, что предложения от участников форумов оказались максимально системны.

Инженер-изобретатель Алексей Кучмин добавил: инициативы жителей должны стать конкретными измеримыми целями и выглядеть, как реальный план действий.

В свою очередь заместитель гендиректора «ВГТРК», военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что в вопросах поддержки участников СВО нужно реализовать всё, что будет заявлено в Народной программе «Единой России».

«То, как мы встречаем участников СВО, во многом определяет, кто мы. Поэтому давайте встречать их с достоинством, с уважением, как настоящих Героев», — заключил военкор.

В заключение секретарь генсовета подчеркнул, что задача «Единой России» — организованно пройти избирательную кампанию.

«Нам есть, о чём сказать — о том, что мы делали в течение этих пяти лет. Самое главное — провести как можно больше встреч с избирателями, поговорить о проблемах и достижениях, выслушать критику», — заключил он.

«На заседании генсовета были затронуты важные вопросы, которые должны войти в народную программу для практического применения. Безусловный приоритет - всесторонняя поддержка наших героев. В Мурманской области создан комплекс из 55 мер поддержки, охватывающий все этапы – от заключения контракта до возвращения домой. С коллегами по партии говорили о важности создания единого стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей. Кроме того, мы обсудили вопросы приоритетного трудоустройства для бойцов, адаптации и создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, необходимость запуска быстрых курсов переобучения с гарантированным трудоустройством. Особое внимание — доступности и комфортности жилья. В решении этих вопросов не должно быть места популизму и малодушию», - подчеркнул член Генсовета ЕР, секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://er.ru/activity/news/vladimir-yakushev-edinaya-rossiya-gotova-k-dostizheniyu-celej-izbiratelnoj-kampanii-2026-goda