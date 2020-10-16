Падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «круто»Переживём пандемию – будем отдыхать 31 декабря 2021 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 08:30

Владимиру Сорокажердьеву присвоено звание «Почётный гражданин г. Кола»

В Музее истории города Колы 14 октября прошло торжественное мероприятие. В честь 455-летия г. Кола звание «Почётный гражданин г. Кола» присвоено Владимиру Васильевичу Сорокажердьеву. Удостоверение и нагрудный знак, цветы и памятные подарки Владимиру Васильевичу вручили глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Колы Светлана Чукарева.

Конечно, такое памятное и торжественное событие должно бы было пройти в Кольском районном Центре культуры, в большом зале, полном зрителей на торжественном собрании. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь.

- Мне выпала огромная честь подписать представление о присвоении Вам этого почётного звания, - отметил в своей речи Александр Лихолат. - Жизненный и творческий путь Владимира Сорокажердьева, нашего краеведа, историка, писателя, поэта, члена Союза писателей с 1978 года, начался здесь, в Коле. Он выпускник Кольской школы, сотрудник газеты «Заполярный труд». Мы познакомились, когда десять лет назад он пришёл в администрацию с идеей о книге к 445-летию Колы «Кольский острог — город Кола: страницы истории, 1517–2010». И эта замечательная книга вышла тогда в издательстве Игоря Опимаха. В принципе, всё, что есть в этом музее, описано Владимиром Сорокажердьевым в его книгах. А сколько написано о кольских династиях! За это Владимиру Васильевичу мы особенно благодарны!

Светлана Чукарева, в свою очередь, зачитала Решение Совета депутатов г. Кола и отметила, что на соискание звания «Почётный гражданин г. Кола» было предложено 8 кандидатур, но из 8 только Владимир Сорокажердьев прошёл отбор кольских депутатов. Теперь как почётный гражданин города Владимир Васильевич может присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов Колы.

- В новом музее очень почётно получить такую награду, которая теперь войдёт во многие книги и справочники, - отметила заведующая организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района Раиса Захарова. - Я хочу Вам сказать, Владимир Васильевич, что Ваши книги в нашей библиотеке пользуются спросом среди читателей разного возраста. Они востребованы школьниками, студентами, всеми, кто любит свой край и свой город. Мы будем стараться и впредь популяризировать Ваше творчество.

От имени жителей города и членов клуба «Коляне», почётным членом которого является Владимир Сорокажердьев, его поздравила и поблагодарила за труды Ольга Обнорская, руководитель клуба краеведов.

Собравшиеся также обсудили вопрос о восстановлении исторической справедливости. На XIII Феодоритовских чтениях митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сообщил, что согласно недавно обнародованным документам основание Колы датируется XIII веком. Ольга Обнорская вспомнила, что до 1965 года свой День рождения Кола отмечала как ровесница Москвы, о чём писали в дореволюционных источниках. Теперь историкам и краеведам предстоит кропотливая работа в архивах, чтобы доказать, что на самом деле Кола старше на 300 лет, чем принято считать сегодня.

- Для меня присуждение звания почётного жителя города Колы очень радостное событие, - сказал Владимир Сорокажердьев. - У меня есть литературные премии, а такого рода награды до сих пор не было. Кола – мой второй родной город. Я родом с Вятки, но в Коле я окончил школу, здесь юность моя прошла. Здесь я писал первые свои заметки в «Заполярный труд» и работал шофёром в Сантехмонтаже. Отсюда уехал учиться в институт. Такие моменты жизни не забываются.

Владимир Сорокажердьев в подарок Музею истории г. Кола преподнёс целую стопку своих книг, в том числе и новую книгу «Литературный мир Мурмана от Ломоносова до наших дней». Эта новая, пахнущая типографской краской книга, заинтересовала Александра Лихолата. Александр Павлович взял экземпляр, чтобы познакомиться с новым изданием и впоследствии рекомендовать его для библиотек Кольского района, пишет администрация Кольского района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Москва слезам не верит. Рождение легенды». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона растут цены на сахарный песок и мороженую неразделанную рыбу-PRO Валюту (16+)Падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «круто»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика