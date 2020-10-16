Владимиру Сорокажердьеву присвоено звание «Почётный гражданин г. Кола»

В Музее истории города Колы 14 октября прошло торжественное мероприятие. В честь 455-летия г. Кола звание «Почётный гражданин г. Кола» присвоено Владимиру Васильевичу Сорокажердьеву. Удостоверение и нагрудный знак, цветы и памятные подарки Владимиру Васильевичу вручили глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Колы Светлана Чукарева.

Конечно, такое памятное и торжественное событие должно бы было пройти в Кольском районном Центре культуры, в большом зале, полном зрителей на торжественном собрании. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь.

- Мне выпала огромная честь подписать представление о присвоении Вам этого почётного звания, - отметил в своей речи Александр Лихолат. - Жизненный и творческий путь Владимира Сорокажердьева, нашего краеведа, историка, писателя, поэта, члена Союза писателей с 1978 года, начался здесь, в Коле. Он выпускник Кольской школы, сотрудник газеты «Заполярный труд». Мы познакомились, когда десять лет назад он пришёл в администрацию с идеей о книге к 445-летию Колы «Кольский острог — город Кола: страницы истории, 1517–2010». И эта замечательная книга вышла тогда в издательстве Игоря Опимаха. В принципе, всё, что есть в этом музее, описано Владимиром Сорокажердьевым в его книгах. А сколько написано о кольских династиях! За это Владимиру Васильевичу мы особенно благодарны!

Светлана Чукарева, в свою очередь, зачитала Решение Совета депутатов г. Кола и отметила, что на соискание звания «Почётный гражданин г. Кола» было предложено 8 кандидатур, но из 8 только Владимир Сорокажердьев прошёл отбор кольских депутатов. Теперь как почётный гражданин города Владимир Васильевич может присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов Колы.

- В новом музее очень почётно получить такую награду, которая теперь войдёт во многие книги и справочники, - отметила заведующая организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района Раиса Захарова. - Я хочу Вам сказать, Владимир Васильевич, что Ваши книги в нашей библиотеке пользуются спросом среди читателей разного возраста. Они востребованы школьниками, студентами, всеми, кто любит свой край и свой город. Мы будем стараться и впредь популяризировать Ваше творчество.

От имени жителей города и членов клуба «Коляне», почётным членом которого является Владимир Сорокажердьев, его поздравила и поблагодарила за труды Ольга Обнорская, руководитель клуба краеведов.

Собравшиеся также обсудили вопрос о восстановлении исторической справедливости. На XIII Феодоритовских чтениях митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сообщил, что согласно недавно обнародованным документам основание Колы датируется XIII веком. Ольга Обнорская вспомнила, что до 1965 года свой День рождения Кола отмечала как ровесница Москвы, о чём писали в дореволюционных источниках. Теперь историкам и краеведам предстоит кропотливая работа в архивах, чтобы доказать, что на самом деле Кола старше на 300 лет, чем принято считать сегодня.

- Для меня присуждение звания почётного жителя города Колы очень радостное событие, - сказал Владимир Сорокажердьев. - У меня есть литературные премии, а такого рода награды до сих пор не было. Кола – мой второй родной город. Я родом с Вятки, но в Коле я окончил школу, здесь юность моя прошла. Здесь я писал первые свои заметки в «Заполярный труд» и работал шофёром в Сантехмонтаже. Отсюда уехал учиться в институт. Такие моменты жизни не забываются.

Владимир Сорокажердьев в подарок Музею истории г. Кола преподнёс целую стопку своих книг, в том числе и новую книгу «Литературный мир Мурмана от Ломоносова до наших дней». Эта новая, пахнущая типографской краской книга, заинтересовала Александра Лихолата. Александр Павлович взял экземпляр, чтобы познакомиться с новым изданием и впоследствии рекомендовать его для библиотек Кольского района, пишет администрация Кольского района.