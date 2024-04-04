Владислав Беляков, ученик 10 класса Хибинской гимназии, стал победителем очного этапа олимпиады школьников «Физтех Инженер»

Олимпиада школьников «Физтех Инженер» была организована Московским физико-техническим институтом для учащихся 8−11 классов.

В очном этапе олимпиады по физике, который прошёл в Москве, приняли участие более ста десятиклассников из разных регионов страны. Владислав блестяще справился с заданиями и вошёл в число девяти победителей. Подготовиться школьнику помог учитель физики Хибинской гимназии Владимир Мурашов.

«Физика увлекла сразу, с первых уроков. Это очень интересная наука, в которой всё можно узнать и постичь самому, она даёт ответ на главный вопрос – почему всё происходит. Физика – проекция реальности, мы знаем её интуитивно, остаётся только сопоставить всё с формулами», – считает Владислав Беляков.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, олимпиада школьников «Физтех. Инженер» проводится с 2023 года экспертами Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ для учащихся 8−11 классов. Основными целями проведения олимпиады «Физтех. Инженер» являются поиск одаренных школьников и повышение интереса к инженерным профессиям.

Фото: https://gov-murman.ru