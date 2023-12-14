Владислав Гудз выступил в Североморске перед военнослужащими, находящимися на лечении, в том числе перед участниками специальной военной операции

- Я сегодня, надеюсь, передал ребятам какие-то очень хорошие вещи… Чтобы они не забывали, для чего они это делают, чтобы они помнили о том, что их любят, ждут. Всегда есть уверенность в том, что мы победим. Ребята сделали очень правильный выбор, и это, безусловно, требует уважения – сказал Владислав Гудз после выступления перед военнослужащими.

В 1469-м Военно-морском клиническом госпитале Минобороны России в городе Североморске выступил исполнитель из Санкт-Петербурга Владислав Гудз.

Для Владислава, который занимает должность заместителя главы администрации Красносельского района города Санкт-Петербурга, музыка – это хобби для души. Как он говорит сам, «я люблю петь под гитару для хороших людей».

В Североморске музыкант устроил концерт для военнослужащих, находящихся на лечении, в том числе для участников специальной военной операции. В клубе госпиталя Владислав исполнил популярные песни под гитару известных советских и российских исполнителей таких как Владимир Высоцкий, Александр Малинин, Александр Розенбаум.

В его репертуаре великое множество песен Владимира Высоцкого. В том числе, что особенно ценно – малоизвестных, редко звучащих.

Певец, хотя и не подражает тембру и интонациям Высоцкого, но соответствует ему в главном: в самоотдаче. Поет на пределе темперамента, «на разрыв аорты», быстро покоряет и уже не отпускает зал.

- Я сегодня, надеюсь, передал ребятам какие-то очень хорошие вещи… Чтобы они не забывали, для чего они это делают, чтобы они помнили о том, что их любят, ждут. Всегда есть уверенность в том, что мы победим. Ребята сделали очень правильный выбор, и это, безусловно, требует уважения – сказал Владислав Гудз после выступления перед военнослужащими.

Выступление прошло на одном дыхании. Оно подарило бурю положительных эмоций и подняло настроение зрителям, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12491041@egNews