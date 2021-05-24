Владислав Сандурский: «Несмотря на все трудности, мост в Полярном будет достроен этим летом»

В Полярном продолжается строительство пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова. 21 мая ход работ на объекте проверил и провёл техническое совещание на стройплощадке вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«На сегодняшний день все опоры смонтированы. На следующей неделе ждём поставку плит перекрытий. Однако не обошлось без неприятных сюрпризов – после схода талых вод пошла динамика по одной опоре. В течение недели будем наблюдать, предварительные решения по остановке движения уже есть. Несмотря на все трудности, мост в Полярном будет достроен этим летом», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, окончательное решение по фиксации колонны будет принято в течение двух недель, чтобы завершить строительство объекта этим летом и обеспечить его безопасность. Кроме того, территорию возле нового моста в Полярном ждёт благоустройство.