Мурманская область. Арктика (16+)02.07.21 11:10
Владислав Сандурский покинул пост заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области
2 июля заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский уволен с замещаемой должности по соглашению сторон. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис. Этим же документом Владислав Сандурский исключён из состава правительства Мурманской области
Владислав Сандурский отвечал за вопросы строительства и жилищной сферы региона с 16 июня 2020 года.
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