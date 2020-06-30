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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.20 09:30

Власть хочет видеть, что происходит в самых чувствительных для населения сферах жизни

В рамках проекта «Умный регион» стратегического плана «На Севере – жить.2030» на территории Мурманской области в экономической и социальной сферах проведут масштабную цифровизацию. «Умный регион» включает более 15 направлений цифровизации, в частности благоустройство и дорожное хозяйство, медицина, взаимодействие органов власти и жителей региона, ЖКХ, экология, туризм и общественная безопасность.

«Нам предстоит выполнить целый комплекс задач. В регионе должна заработать интеллектуальная система видеонаблюдения с функцией видеоаналитики, которая позволит в населенных пунктах Мурманской области, прежде всего, конечно, в областном центре обеспечивать распознавание лиц, выявлять и реагировать на оставленные предметы, агрессивно настроенных граждан. Эта система существенным образом повысит безопасность северян. Как минимум 360 комплексных объектов с набором видеокамер должны появиться до конца этого года», – сказал Андрей Чибис.

О реализации масштабного проекта по цифровизации на заседании правительства сегодня подробно рассказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко. В 2020 году будут созданы информационная система градостроительной деятельности, системы контроля работы по содержанию автомобильных дорог и учёта объектов городского хозяйства. Кроме того, в регионе уже проведена апробация системы мониторинга коммунальной техники. Реализация проекта позволит вести реестр сети автодорог, объектов транспортной инфраструктуры и учет дорожной техники, планировать работы и контролировать ход исполнения. Также в карту информационных систем включен портал о туристических и культурных достопримечательностях Кольского Заполярья.

Как прозвучало на заседании правительства, в списке ключевых задач – внедрение платформы управления регионом, направленной на создание единого хранилища данных из различных отраслевых информационных систем и автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти. Создание платформы даст возможность вести оперативный сбор данных, дистанционный мониторинг исполнения ключевых проектов и социально-экономических показателей. Сейчас прорабатываются технические и функциональные требования. Срок реализации проекта – декабрь 2020 года.

«Это только часть того, что должно быть сделано в рамках проекта «Умный регион». Чтобы все чётко заработало, необходимо тесное межведомственное взаимодействие, коллеги. Все решения приняты, договоры заключены. Принципиально важно получить результат и видеть, что происходит в самых чувствительных для населения сферах жизни. Открытость данных позволит выявлять проблемы, оперативно их устранять и, главное, мотивировать всех работать открыто и честно», – отметил губернатор.

 

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