Власть и отельеры Мурманска «сверили часы»

В Мурманске в Центре управления регионом состоялась рабочая встреча представителей областных и городских органов управления с участниками рынка средств размещения города Мурманска. В разговоре приняли участие министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, заместитель главы города Мурманска Андрей Костин, председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска Андрей Варич и руководители компаний, предоставляющих на территории столицы Кольского Заполярья услуги гостиниц, гостевых домов и хостелов.

Стороны обменялись откровенными мнениями о ситуации на рынке. На сегодня она довольно непроста: гости предпочитают посещать такие известные на всю страну места, как Териберка или Кировск, наплыв туристов в самом Мурманске наблюдается в основном зимой, весной же в гостиницах царит затишье. При этом налоговое бремя на отельерах, как и в целом на бизнесе, лежит немалое.

С другой стороны, в период проведения в Мурманске крупных мероприятий, подобных Международному арктическому форуму, город сталкивается с острой нехваткой средств размещения. Власть заинтересована в том, чтобы предложение в этой сфере соответствовало запросам гостей.

Найти разумный компромисс и выстроить взаимовыгодное сотрудничество власти и бизнеса как раз и призваны подобные встречи. Обозначенные предпринимателями проблемы приняты к сведению и взяты в работу.

