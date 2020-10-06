Власть пошла навстречу пожеланиям мурманчан

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил двор по адресу ул. Шмидта, 37. В следующем году эта территория станет участником проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году здесь обновят проезжую часть, тротуар, детскую площадку. Также проектом предусмотрены ограждения, приведение в порядок контейнерных площадок, озеленение территории. Все проектные решения в обязательном порядке согласуют с жителями.

– Люди хотят некоторых изменений от первоначального проекта, в частности убрать тротуар, проходящий вдоль подъезда. Он здесь не нужен, так как территория огорожена шлагбаумами и посторонний автотранспорт не передвигается по дворовой территории, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Кроме того изменения коснутся наполнения детской площадки, мы договорились вместо маленькой качели поставить большую с навесом. Мы пошли навстречу жителям.

– Хорошо, что нам удалось попасть в программу и мы получим именно то наполнение территории, которое хотим, – рассказала жительница дома по адресу Шмидта, 37 Светлана Русинова. – С нами обсуждают каждую деталь проекта и прислушиваются к нашему мнению.

Помимо обсуждения будущего придомовой территории, жильцы обратились к главе администрации областного центра с проблемой замены бойлера. Старый сломался еще в июне, а цена нового слишком высока для общедомового бюджета.

– Очень важно, что нам удалось договориться с губернатором Мурманской области о софинансировании программы замены бойлеров, – подчеркнул Евгений Никора. – У нас 30 домов в Мурманске, которые не вошли в краткосрочную программу по капитальному ремонту, при этом имеют неработающие бойлеры, по этим домам будем совместно работать.