Власти Казахстана не будут вести переговоры с террористами - Касым-Жомарт Токаев

На территории Казахстана установлен максимальный уровень террористической опасности, сообщается в nelegram-канале республиканского портала «Tengrinews.kz».

При введении данного режима спецслужбы могут производить личный досмотр, проверку транспортных средств, а также ограничивать движение автомобилей. Сотрудники также наделяются полномочиями проникать в жилые дома и контролировать информацию, передаваемую в Интернете.

Правоохранительные органы проводят зачистку улиц в городе, где произошла перестрелка. От гражданских лиц потребовали покинуть площадь Республики Алма-Аты в течение 10 минут.

А в это время группировка из более 70 самолётов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает российский контингент сил ОДКБ в Казахстан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В составе миротворческих сил России подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт, уточнили в министерстве. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В национальной палате предпринимателей Республики Казахстан назвали цифры предварительного ущерба от беспорядков. Так, согласно сообщению, всего выявлено около 519 пострадавших элементов инфраструктуры, расположенных в 662 объектах). В основном ущерб причинен сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также повреждены банкоматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу страны заявил, что власти не будут вести переговоры с террористами.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами», - цитирует Токаева ТАСС.

Он также заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев. «Особые слова благодарности адресую Президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное по-товарищески тепло отреагировал на моё обращение», - заявил Токаев.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выражали недовольство выросшими ценами на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства.

Фото: https://news24.org.ru/rejim-chp-vveli-na-vsei-territorii-kazahstana-radio-sputnik-05-01-2022-2/