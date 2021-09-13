Власти Мурманска подтвердили выявленные общественниками нарушения в содержании заброшенного здания на улице Садовой

Представители комитета по строительству администрации Мурманска осмотрели нежилой дом № 1 на улице Садовой, составили акт и выдали рекомендации об устранении выявленных нарушений. Ограничить доступ в заброшенный объект необходимо до 25 сентября 2021 г. Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта попросили городские власти проверить опасный недострой и при наличии нарушений принять соответствующие меры.

В администрации пояснили: нежилое кирпичное четырехэтажное (один – подземный) здание общей площадью 1400,4 кв. метров было построено в 1958 г. Собственник – ООО «Новый век». Во время осмотра было установлено, что объект по назначению не используется, находится в аварийном состоянии. Несущие наружные стены частично разрушены, имеют множественные сквозные трещины. Кирпичная кладка деформирована, а сами помещения превратились в свалку строительного мусора.

Городские власти согласились с общественниками - нежилое здание не отвечает даже минимальным требованиям безопасности, представляет угрозу жизни и здоровья граждан и в любой момент может рухнуть. При этом доступ к нему открыт, меры по реконструкции, ремонту и поддержанию строения в нормативном техническом состоянии собственником не принимаются.

«В отношении правообладателя уже подготовлены материалы для привлечения к административной ответственности. Управление Ленинского округа направило обращение в адрес УМВД России по Мурманску по вопросу приближения маршрутов патрулирования к зданию», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.