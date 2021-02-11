Власти Мурманска продолжают работу по обеспечению горожан нуждающихся в улучшении жилищных условий благоустроенными квартирами

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора проверил, как выполнен капитальный ремонт жилых помещений, расположенных в доме №12 по улице Генерала Журбы.

В ходе перепланировки в помещениях удалось создать три квартиры, соответствующие всем современным требованиям и стандартам – одну однокомнатную и две двухкомнатные. В них выполнена замена всех инженерных систем, установлены окна и двери, сделан косметический ремонт, а также появилась новая сантехника и электроплиты.

– Реализация программ по переселению мурманчан продолжается, – отметил Евгений Никора. – В прошлом году было отремонтировано 87 квартир, 67 из которых уже переданы гражданам, нуждающимся в жилье или в уличении условий проживания. В этом году запланировано обновление 31 помещения.

Всего за время реализации программ по переселению в заполярной столице новое жилье получили более 4,5 тысячи мурманчан. И эта работа продолжается.