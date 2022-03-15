Власти Мурманска ведут постоянную работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильем

Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям. Одно из них – ремонт пустующих муниципальных квартир. В рамках реализации этой программы в 2021 году выполнен текущий ремонт 50 муниципальных квартир, из них 26 однокомнатных и 17 двухкомнатных.

Вчера была проведена проверка отремонтированной двухкомнатной квартиры. Комиссия отметила, что ремонт сделан качественно, кроме того, заменены все хозяйственно-бытовые элементы: стеклопакеты, электроплита, сантехника, счётчики – все новое и соответствует современным требованиям.

В дальнейшем такие квартиры распределяются в порядке очереди по договору социального найма, нуждающимся в жилплощади.

В этом году в планах городских властей отремонтировать порядка 80 пустующих муниципальных помещений, два из которых уже приведены в порядок. Всего за время реализации в заполярной столице программ по переселению граждан новое жилье получили более 5 тысяч мурманчан. И эта работа продолжается.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22024&page=1