Власти Мурманской области начали исправлять выявленные Народным фронтом нарушения в содержании детских площадок

В муниципалитетах Мурманской области началась активная работа по устранению нарушений, выявленных экспертами Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга состояния детских игровых и спортивных площадок. Специалисты министерства градостроительства и благоустройства региона и органов местного самоуправления провели выездные мероприятия и проверили ход работ по замене игрового и спортивного оборудования на проблемных объектах.

В Мурманске это 19 площадок: 12 детских и 7 спортивных. Уже выполнены работы по окраске скамеек, заменены поврежденные таблички, закрыты выступающие части фундаментов игровых форм, демонтированы автошины, старая песочница и элементы оборудования, выпуск которых заводом-изготовителем уже не производится. В профильном министерстве пояснили: на двух объектах заменить тартановое покрытие в настоящее время невозможно из-за отсутствия финансирования. Работы внесены в план на летний период 2022 года.

По итогам осмотров, в целях устранения нарушений на шести объектах управлением Октябрьского административного округа города Мурманска в адрес управляющих компаний направлен акт осмотра. В отношении виновного лица, не осуществлявшего своевременный и надлежащий контроль за состоянием площадки возле дома №22 по ул. Аскольдовцев, возбуждено административное производство.

Ремонтные работы по восстановлению покрытия на детской площадке в городском парке Североморска запланированы к проведению в летний период 2022 г. В отношении детской площадки, расположенной во дворе МКД №7 по ул. Инженерной, администрацией ЗАТО в адрес министерства и АНО «Центр городского развития Мурманской области» направлен запрос о рассмотрении возможности включения объекта к обустройству в 2022 г.

«Уже устранен ряд нарушений на спортивной площадке во дворе МКД №8, №9 и №10 по ул. Набережной в нп. Зверосовхоз. А на детской площадке у д. №9 ремонтируются качели. Проведены закупочные процедуры на приобретение резинового покрытия для укладки в месте отсутствия части полотна. Отрадно, что процесс идет. Благодарим за оперативную реакцию министра градостроительства и благоустройства региона Марию Гаврилову», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.