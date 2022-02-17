Власти Мурманской области поддержали инициативу Народного фронта о реставрации музея им. Юрия Гагарина в посёлке Корзуново, где служил космонавт

В Министерстве образования региона предложили отремонтировать музей, посвящённый космонавту Юрию Гагарину, в посёлке Корзуново за счёт средств гранта на модернизацию школьных пространств «Arctic schools». Для этого школе №7 имени Героя Советского союза, в оперативном управлении которой находится культурное учреждение, необходимо принять участие в конкурсном отборе. Ранее представители Народного фронта направили повторное обращение в адрес губернатора региона Андрея Чибиса с просьбой принять меры, направленные на сохранение культурно-исторических объектов в п. Корзуново Печенгского района. Общественники подняли проблему ещё в марте 2021 г.

О том, что фасаду здания, в котором оборудован музей, требуется ремонт, им рассказали представители средней общеобразовательной школы №7. Педагоги посетовали: входную дверь необходимо заменить. А мемориальная доска в честь Юрия Алексеевича, установленная на здании музея, не зарегистрирована должным образом и не входит в реестр памятных (мемориальных) объектов.

В администрации Печенгского муниципального округа о проблеме, безусловно, знают. В преддверии 60-летия со дня первого в мире полёта человека в космос там также попросили правительство области помочь с улучшением материально-технической базы, оснащением и частичным ремонтом музея на общую сумму в размере 1,5 млн рублей и даже предоставили смету.

Обращение было перенаправлено в Министерство образования и науки Мурманской области. И лишь спустя 10 месяцев последовал ответ.

Как сообщили главе Печенгского муниципального округа, в 2022 г. министерством планируется объявление конкурсного отбора на предоставление гранта из областного бюджета на модернизацию школьных пространств «Arctic schools». Одно из направлений предусматривает преобразование актовых залов, рекреаций, библиотечных центров общеобразовательных организаций. Средства гранта могут быть направлены как на проведение капитальных и текущих строительных работ, так и на приобретение основных средств и материальных запасов. А поскольку помещение школьного музея является общественным пространством, в профильном министерстве рекомендовали принять участие в конкурсном отборе.

«Безусловно, это хорошая возможность улучшить состояние культурно-исторического объекта в п. Корзуново. Тем более, что речь идет о ключевых вехах нашей истории и преемственности поколений. Понятно, что сотрудники школы по мере сил поддерживают музей в надлежащем состоянии, но внешние факторы оказывают свое воздействие. В последнее время туристическая привлекательность Мурманской области растёт. Особой популярностью пользуются удаленные населенные пункты. Уверен, такой необычный объект в посёлке, где служил Юрий Гагарин, будет интересен многим. Так что сохранить его в достойном состоянии – наша обязанность», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Фото: регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.