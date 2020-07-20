Власти Мурманской области просят Минтранс помочь в реконструкции аэропорта Мурманска

Власти Мурманской области обратились через Совет Федерации к Минтрансу России с просьбой о финансировании реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Мурманск. Как пишет ТАСС, об этом заявила заместитель губернатора Ольга Кузнецова во время заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему «Состояние и перспективы развития арктической (полярной) авиации».

«Взлётно-посадочная полоса (аэропорта Мурманск) уже не соответствует необходимым требованиям для приёма больших воздушных судов, необходимо её расширение. Объект взлётно-посадочной полосы муниципальный, понятно, что у муниципалитета средств недостаточно, предлагаем также внести в проект решения и рекомендовать Минтрансу России предусмотреть финансирование в рамках государственно-частного партнерства в части реконструкции взлетно-посадочной полосы», – сказала Кузнецова.

Она напомнила, что ранее власти региона неоднократно обращались в правительство России и получили одобрение, однако работа по финансированию магистрального плана, куда вошли мероприятия по ремонту взлётной полосы в Мурманском аэропорту, была приостановлена.

Сейчас, по словам Кузнецовой, в аэропорту Мурманск, который является частным аэропортом, ведётся масштабная реконструкция аэровокзальной площади, в будущем готовится реконструкция аэровокзала. Аэропорт имеет статус международного, в прошлом году он перевез миллионного пассажира.