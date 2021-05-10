Мурманская область. Арктика (16+)10.05.21 12:30
Власти не планируют в дальнейшем делать майские праздники длинными - Минтруд РФ
Российские власти не планируют в дальнейшем делать майские праздники такими же длинными, как в этом году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «Нет», - сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА «Новости».
В этом году в России из-за необходимости не допустить роста заболеваемости коронавирусом, выпадающие между праздничными днями 4 -7 мая были объявлены нерабочими. Напомним, Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.
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