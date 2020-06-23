Власти отказались от расширения границ Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути, чтобы не возникло противоречий с международным правом. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на три источника, близких к участникам совещания.

Нынешние границы СМП — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке — определены в Кодексе торгового мореплавания РФ и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. На акваторию СМП распространяются особые правила судоходства: их Россия имеет право устанавливать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В мае Трутнев поручил профильным ведомствам (Минвостокразвития, Минтрансу и МИДу) вместе с «Росатомом», оператором этого транспортного коридора, обсудить идею расширения границ СМП, включив в них акватории пяти морей — Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского — в рамках исключительной экономической зоны России. Это позволило бы гарантировать выполнение майского указа президента Владимира Путина, который поручил обеспечить к 2024 году перевозку по СМП 80 млн тонн грузов ежегодно. По итогам 2019 года грузопоток по СМП составил 31,5 млн тонн.

По словам источника, близкого к участникам совещания, больше всех против расширения границ возражал «Росатом». В письме в Минвостокразвития госкорпорация объясняла, что это повлечет за собой проблемы на международном уровне. Как писал «Коммерсантъ», технически можно внести изменения в КТМ РФ, но тогда действие правил плавания по СМП автоматически расширится на новые акватории и возникнут противоречия с международным правом. Согласно 234-й статье Конвенции ООН по морскому праву, у прибрежных государств есть право в пределах исключительной экономической зоны устанавливать особые правила для судов только в покрытых льдами районах. Эти правила должны способствовать предотвращению загрязнения морской среды там, где особо суровые климатические условия и наличие льдов в течение большей части года создают повышенную опасность для судоходства, а загрязнение способно «необратимо нарушить» экологическое равновесие.

В условиях глобального потепления доказать наличие льдов в новых акваториях сложно, ряд портов, которые предлагается включить в СМП, вообще не замерзают, пояснил источник.