Власти РФ не исключают права собственников непригодного жилья улучшить жилищные условия вне очереди – итоги заседания КС

Конституционный суд РФ 2 марта рассмотрел в открытом заседании дело о праве собственников квартир в аварийных домах получить жильё вне очереди.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, четверо заявителей - собственники жилья в разных регионах страны Андрей и Татьяна Лебедевы, Светлана Бирюкова и Сабир Раджабов - оспаривают конституционность статей 32 и 57 Жилищного кодекса РФ и статей 2 и 16 федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в связи с тем, что после признания их жилья непригодным для жизни они не смогли получить жильё по договору социального найма вне очереди...

Как пишет interfax-russia.ru, полномочные представители Совета Федерации, Государственной Думы и Президента РФ указали на заседании, что, на их взгляд, оспариваемые нормы соответствуют Конституции и не должны препятствовать собственникам аварийного или непригодного жилья получить помещения во внеочередном порядке.

Представитель Совета Федерации в КС Ирина Рукавишникова в своём отзыве указала, что признание жилья непригодным либо не подлежащим ремонту или реконструкции влечёт возникновение права на внеочередное предоставление жилого помещения.

При этом, пишет Рукавишникова, в деле Бирюковой оговаривающий это пункт 1 части 2 статьи 57 истолкован так, будто её право как собственницы отдельного дома на жильё вне очереди можно обеспечить, только если её аварийный дом включат в региональную программу переселения либо местные власти решат изъять земельный участок для муниципальных нужд; так как ни того, ни другого не произошло, муниципалитет якобы не обязан давать ей жильё вне очереди по договору соцнайма.

«Между тем обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения по основаниям, предусмотренным статьей 32 ЖК РФ (при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд. – Ред.), не исключает и не может исключать такого обеспечения в порядке статьи 57 ЖК РФ. (...) Право быть обеспеченным жилым помещением по договору социального найма принадлежит любому гражданину, состоящему на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе и собственнику жилого помещения, являющемуся малоимущим, что следует из содержания части 7 статьи 57 ЖК РФ. Учитывая, что Бирюкова в составе семьи из четырёх человек была признана малоимущей, лишилась единственного жилья в результате пожара, на неё распространяются положения части 1 пункта 2 статьи 57 ЖК РФ, обязывающие органы МСУ предоставить таким семьям иное жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке», - говорится в отзыве.

Представитель президента в КС Александр Коновалов со своей стороны признал противоречивость судебной практики и неэффективность защиты прав граждан в некоторых случаях при общей конституционности норм.

«Понятно, что доводы, которые заявители привели в обоснование своей позиции, свидетельствуют о том, что они оспаривают нормы лишь формально, желают привлечь внимание КС к той позиции, которую выбрали суды, интерпретировавшие данные нормы и вынесшие решения не в пользу заявителей», - сказал Коновалов.

В частности, подчеркнул он, невключение того или жилого помещения, объекта, многоквартирного жилого дома в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда (как в случае Лебедевых. – Ред.) никак не должно влиять на реализацию гражданами прав на обеспечение жильём, подчеркнул Коновалов.

«Более того, на сегодняшний день из формальной редакции статьи 57 ЖК РФ, статьи 32 ЖК РФ не исходит никаких оснований, предпосылок для ограничительного толкования таким образом, чтобы они конфликтовали друг с другом, чтобы пребывание (или непребывание. – Ред.) того или иного жилого объекта в программе по переселению граждан из аварийного жилого фонда препятствовало получению ими жилья по части 2 статьи 57 ЖК. Возможно, замысел законодателя в этом, но на сегодня явно норма закона не выражена. Поэтому необходимо признать, что оснований для ограничительного толкования части 2 статьи 57 ЖК нет и, скорее всего, позиция судов здесь вряд ли является обоснованной», - сказал Коновалов.

Он также добавил, что для тех, чьё жильё сгорело или пострадало в результате ЧС, применение части 2 статьи 57 ЖК является единственным путем получить жилье доступным и законным способом.

Тем не менее он считает целесообразным предложить законодателю внести уточнения в Жилищный кодекс.

Представитель Государственной думы Юрий Петров также указал, что оспариваемые нормы, хотя по своему содержанию соответствуют Конституции и не нарушают права граждан, «не исключают некорректного применения оспариваемых положений в судебной практике, в связи с чем требуют выявления их конституционно-правового смысла».