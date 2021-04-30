Влияние пандемии на организацию рабочих процессов обсудили на международной конференции «Арктика – территория безопасного труда!»

29 апреля региональный Минтруд провёл ежегодную международную конференцию «Арктика – территория безопасного труда!». Мероприятие состоялось на площадке Кольского районного центра культуры и было приурочено ко Всемирному дню охраны труда.

В этом году конференция была посвящена событиям 2020 года и прошла под общей темой «Пандемия: основные факторы изменений трудового процесса и охраны труда». Генеральные консулы Королевств Норвегия и Швеция Астрид Нэрум и Ева Сундквист, генеральный консул Финляндии в Мурманске Лари Пелтонен, представители международного научного сообщества, работники и работодатели обсудили изменения законодательства стран и особенности осуществления трудовой деятельности.

С какими психологическими проблемами сталкивается работник на дистанционной работе и как с ними справиться рассказали представитель института здравоохранения Королевства Норвегия Рагнхильд Банг Нес и преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова.

Еще одним важным вопросом для обмена международным опытом стала тема реабилитации работников, перенесших COVID-19. Об опыте организации такой работы рассказали начальник отдела международных связей шведской государственной инспекции по охране труда Магнус Фальк и главный врач Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Роман Москвин.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, участники конференции отметили, что обмен мнениями и опытом очень важен для специалистов всех стран, так как вопросы обеспечения безопасных условий труда работающего человека, а также реабилитация после COVID-19 не могут отодвигаться на второй план ради экономической эффективности и сохранения прибыли.