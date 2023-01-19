«Вместе Мы – команда» - на грузовом районе №2 АО «ММТП» трудятся более двадцати трудовых династий, в которых около ста человек

В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно прошёл конкурс «Вместе Мы – команда». Его суть - в определении лучших коллективов, развитии наставничества и поддержке вовлеченности портовиков в жизнь коллектива. Особое внимание в рамках конкурса было уделено представителям трудовых династий, которые работают в порту.

Так, например, на грузовом районе №2 АО «ММТП» в настоящий момент трудятся представители двадцати четырех династий, которые насчитывают около ста человек. Династии объединяют самые разные поколения – от прабабушек ныне работающих портовиков до их внуков. Для каждого из них Мурманский морской торговый порт – это важная часть жизни.

«Сохранение и развитие традиций трудовых династий – это, с одной стороны, важная часть производственной культуры Мурманского морского торгового порта. Она является ещё одним фактором повышения ответственности работников. С другой стороны, у людей проявляется дополнительное чувство причастности к истории и сегодняшнему этапу развития уникального предприятия», - сказал и.о. начальника грузового района №2 Владимир Щербаков.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250815%2Fwall-149919532_2948