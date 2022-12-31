«Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой», - новогоднее обращение к россиянам Президента РФ Владимира Путина

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества.

Это был год, который многое расставил по местам, чётко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству.

Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости.

За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем.

Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота – на нашей стороне.

Уходящий год принёс большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями.

Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство, словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников специальной военной операции.

Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли.

Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса.

Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признаётся в этом уже не стесняясь, в открытую, а Украину и её народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать.

Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надёжно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего.

Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом всех участников специальной военной операции, тех, кто сейчас здесь, рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или, исполнив свой долг, уже вернулся домой, всех, кто несёт боевое дежурство в стратегических подразделениях, весь личный состав Вооружённых Сил!

Дорогие товарищи, благодарю вас за доблестную службу! Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой. Миллионы людей душой и сердцем с вами, и за новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь.

Огромное спасибо всем, кто обеспечивает военные действия: водителям и железнодорожникам, которые снабжают фронт, врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, которые борются за жизни солдат, выхаживают раненых мирных жителей. Благодарю работников и инженеров наших военных и других заводов, которые трудятся сегодня с полной отдачей, строителей, которые возводят гражданские объекты и оборонительные укрепления, помогают восстанавливать разрушенные города и сёла Донбасса и Новороссии.

Дорогие друзья!

С 2014 года, после крымских событий, Россия живёт в условиях санкций, но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто её затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта.

Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надёжный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере, всё это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области – в экономике. А наша борьба за себя, за свои интересы и за своё будущее, безусловно, служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярному мироустройству.

Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость. Всё больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний.

Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие, за то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело, организуете склады и транспорт, чтобы доставить посылки нашим бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и посёлков, отправляете на отдых детей из новых субъектов Федерации.

Огромную поддержку вы, мои дорогие, оказываете семьям погибших бойцов. Они отдали свои жизни, защищая жизни других людей.

Понимаю, как трудно сейчас, в новогоднюю ночь, их жёнам, сыновьям, дочерям, их родителям, которые воспитали настоящих героев. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию.

Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу принять искренние слова поддержки.

Дорогие друзья!

В любые времена, даже очень тяжёлые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остаётся для всех любимым праздником и обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных, семейных ценностей, энергию великодушия, щедрости и доверия.

Встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом, подарить то, о чём они мечтали, увидеть восторг в глазах детей, почувствовать, как трогательно благодарны за наше внимание родители, старшее поколение – они умеют ценить эти зарницы счастья.

Друзья, сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге – всегда, в любое время.

Пусть эти сердечные слова и благородные чувства придадут всем нам как можно больше душевных сил, уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой.

Будем идти только вперёд, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины!

С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2023 годом!