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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 14:30

«Вместе мы продолжим работать над развитием Мурманской области»: Андрей Чибис по итогам визита в регион помощника Президента России Максима Орешкина и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мурманскую область помощника Президента России по экономическим и социальным вопросам Максима Орешкина и главы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

«Главными целями поездки было посещение наших ключевых инвестиционных проектов, объектов системы образования, объезд Мурманска на предмет необходимости дополнительных инвестиций и, конечно, посещение ЗАТО и территорий дислокации военнослужащих. Программа была обширная, детальная и глубокая», – сообщил губернатор и поблагодарил Максима Орешкина и Алексея Чекункова за щепетильный подход ко всем важным для развития региона вопросам.

«По мнению Максима Станиславовича, Мурманск – 100% опорный город с большим потенциалом. Кроме того, он поддержал нас во всех аспектах, связанных с вопросами программы реновации ЗАТО – тех населённых пунктов, где живут наши военные и их семьи. Вместе мы продолжим работать над принятием всех решений, необходимых для развития ЗАТО Мурманской области, Мурманска и других опорных городов Арктики, которые мы обсуждали на заседании рабочей группы Госсовета», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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