Вместе определяем образ двора

Сделать качественное освещение и выполнить ремонт проезжей части. Именно такие вопросы в первую очередь интересовали жителей домов № 57-59 по улице Павлова, куда сегодня приехал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. Здесь запланирован капитальный ремонт двора в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

Помимо освещения и ремонта дороги жители получат детскую площадку, озеленение территории, новые урны и скамейки. Давней проблемой этого двора было отсутствие ливневой канализации, по проекту будут установлены новые лотки, а также заменены люки колодцев.

– Во время встречи жильцы обратили мое внимание на наполняемость детской площадки, они хотят разбить ее на две возрастные зоны, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Рядом расположен еще один дом, не попавший в программу на следующий год. Мы постараемся включить эту территорию в перечень объектов ямочного ремонта, а в 2024 жителей ждет капитальный ремонт территории.

Напомним, что в 2021 году в рамках проекта запланировано обновить 21 двор в Мурманске.