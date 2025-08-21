Вместе отметим День государственного флага Российской Федерации

Комитет по культуре администрации города Мурманска приглашает на северян на митинг-концерт «День флага», который состоится 22 августа в 15.00 на площадке около Семёновского озера (остановочный комплекс «Улица Юрия Гагарина»).

В рамках праздничного мероприятия состоится выступление творческих коллективов города. Для мурманчан будут работать интерактивные площадки: аквагрим, мастер-класс «Цвета Родины», мастер-класс «Мой любимый триколор»; выставка-ярмарка изделий ручной работы.

Состоится и патриотическая акция «Российский триколор» - разворачивание полотнища государственного флага.

А в преддверии Дня государственного флага России по всей стране стартовала патриотическая акция «Окна России». Северянам предлагают украсить окна своих домов, учреждений и организаций в цветах триколора и национальной символики.

Присоединиться к акции могут все желающие – индивидуально, семьей или трудовыми коллективами.

