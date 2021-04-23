«Вместе против коррупции!»: северян приглашают к участию в международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы

1 мая в 10 часов по московскому времени стартует прием заявок на участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организатором которого выступает Генеральная прокуратура РФ.

Конкурс «Вместе против коррупции!» направлен на антикоррупционное просвещение населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, привлечение внимания к вопросам противодействия коррупции и роли органов прокуратуры и иных государственных органов, осуществляющих деятельность в этой сфере. Информационные партнеры проекта в России - государственные органы, общественные организации, научные и образовательные учреждения, молодёжные объединения.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». В работах участникам предлагают отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизни общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Как сообщает Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, 100 лучших плакатов и 100 лучших видеороликов, отобранных организаторами, будут допущены к онлайн-голосованию, которое определит победителей и призеров конкурса. Подведение итогов будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.

Подать заявку можно до 18 часов 1 октября (по московскому времени) на официальном сайте конкурса. Там же доступны правила проведения международного конкурса на официальных языках ООН: русском, английском, арабском, испанском, китайском, французском.