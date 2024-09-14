«Вместе» с песнями «Пять углов»

28 сентября в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех на концерт «Вместе» в Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Как пишет vk.com/odkkirova, «Вместе весело шагать по просторам», наслаждаться жизнью и петь о человеческих ценностях, вдохновляясь и помня о наследии апологетов авторской песни, которые научили нас вечной и безграничной силе живого стиха, одетого в музыку.

Живая музыка, искренние песни и проникновенная атмосфера творчества ждут вас на концерте-открытии сезона.

Сотрудники «Кировки» приглашают мурманчан и гостей города стать частью этого удивительного сообщества, где любовь к музыке и творчеству непременно объединит каждого.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457287145%2Falbum-23902826_00%2Frev