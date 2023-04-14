Вместе с портовиками перелистываем яркие страницы Полярной Олимпиады-2023

Уже в эти выходные в Мурманской области пройдут финальные соревнования Праздника Севера. А 16 апреля в Ледовом дворце Мурманска состоится торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Сбор гостей начнётся с 16.30.

Уже в эти выходные в Мурманской области пройдут финальные соревнования Праздника Севера. А 16 апреля в Ледовом дворце Мурманска состоится торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Сбор гостей начнётся с 16.30.

Коллектив торгового порта предлагает вспомнить, как открывались соревнования II этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска на базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт».

При создании видеоролика портовики также использовали и видео из группы «Моя Териберка | интернет-газета», чтобы полнее предать масштаб соревнований и красоту этого вида спорта.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239245