ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт

Кольская АЭС приняла участие в организации мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в областной научной библиотеке.

Специалист по связям с общественностью Ольга Патюкова провела для юных участников виртуальную экскурсию по АЭС, из которой ребята узнали историю развития станции, ее технические возможности.

«Мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт», – поразила школьников Ольга Патюкова

Далее инженер Кольской АЭС по охране окружающей среды Марина Болтенкова рассказала о разнообразии задач своей работы, а также представила ребятам отчёт по экологической безопасности за 2021 год.

«Наша цель – сохранять и поддерживать природные системы Кольского края. Дети и взрослые экологически просвещаются, участвуют в проектах, которые организует Кольская АЭС. На станции организован раздельный сбор отходов – полиэтиленовая тара, пленка, батарейки, ртутьсодержащие отходы», – отметила Марина Болтенкова.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс». В Мурманской области основными организаторами выступают Минэнерго и ЖКХ, Минобрнауки.