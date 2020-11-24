Главная ёлка столицы Заполярья засияет 5 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Работать в «Мурманводоканале» – хорошо, но оптимизации не избежать – Андраник Мусатян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.20 16:00

#ВместеЯрче: Мурманские школьники познакомились с цифровыми сервисами

В рамках программы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче провайдер цифровых услуг и сервисов ПАО «Ростелеком» провел открытый урок для старшеклассников в Мурманской школе № 37. Специалисты компании посвятили занятие теме «Как Интернет приходит в дом», а также рассказали школьникам о цифровых технологиях, облачных услугах и широких возможностях «Умного дома».

«Программа фестиваля #ВместеЯрче в Мурманской области ежегодно трансформируется, подстраивается под интересы молодёжи. Тема цифровых технологий сегодня актуальна как никогда. Поэтому занятие получилось максимально интересным для участников. Наша основная задача заинтересовать школьников, мотивировать их на творческое и интеллектуальное развитие», - подчеркнула первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Алёна Кузнецова.

Ребята познакомились с видами телекоммуникационных сетей и узнали о развитии отрасли в последние десятилетия, обсудили цифровые технологии и новые специальности, востребованные в сфере ИТ.

Как отметила директор Мурманского филиала Ольга Шаньгина, ПАО «Ростелеком» всегда активно участвует в образовательных проектах: компания организует занятия для школьников, выступает партнерами различных конкурсов и олимпиад, в том числе активно участвует в фестивале #ВместеЯрче, таким образом помогая молодежи расширить кругозор, сформировать интерес к информационным технологиям и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.

Как сообщает региональное  Министерство энергетики и ЖКХ, мероприятия социальной кампании по пропаганде энергосбережения под эгидой #ВместеЯрче в Мурманской области проходят в течение всего года и включают тематические уроки, открытые лектории, экскурсии на предприятия. Ключевым событием кампании является Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В этом году в нем приняло участие свыше 900 школьников и студентов.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)15% НДФЛ для богатых одобряют почти две трети россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 4 копейки, а доллар вырос на 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Объявлен аукцион на установку бойлеров в 31 многоквартирном доме в Мурманске и Кандалакше-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)15% НДФЛ для богатых одобряют почти две трети россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика