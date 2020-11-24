ВместеЯрче: Мурманские школьники познакомились с цифровыми сервисами

В рамках программы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче провайдер цифровых услуг и сервисов ПАО «Ростелеком» провел открытый урок для старшеклассников в Мурманской школе № 37. Специалисты компании посвятили занятие теме «Как Интернет приходит в дом», а также рассказали школьникам о цифровых технологиях, облачных услугах и широких возможностях «Умного дома».

«Программа фестиваля #ВместеЯрче в Мурманской области ежегодно трансформируется, подстраивается под интересы молодёжи. Тема цифровых технологий сегодня актуальна как никогда. Поэтому занятие получилось максимально интересным для участников. Наша основная задача заинтересовать школьников, мотивировать их на творческое и интеллектуальное развитие», - подчеркнула первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Алёна Кузнецова.

Ребята познакомились с видами телекоммуникационных сетей и узнали о развитии отрасли в последние десятилетия, обсудили цифровые технологии и новые специальности, востребованные в сфере ИТ.

Как отметила директор Мурманского филиала Ольга Шаньгина, ПАО «Ростелеком» всегда активно участвует в образовательных проектах: компания организует занятия для школьников, выступает партнерами различных конкурсов и олимпиад, в том числе активно участвует в фестивале #ВместеЯрче, таким образом помогая молодежи расширить кругозор, сформировать интерес к информационным технологиям и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, мероприятия социальной кампании по пропаганде энергосбережения под эгидой #ВместеЯрче в Мурманской области проходят в течение всего года и включают тематические уроки, открытые лектории, экскурсии на предприятия. Ключевым событием кампании является Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В этом году в нем приняло участие свыше 900 школьников и студентов.