ВместеЯрче: мурманским студентам рассказали о работе Нижне-Туломской ГЭС и профессиональных перспективах

В продолжение социальной кампании «#ВместеЯрче» студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и Мурманского государственного технического университета посетили старейшую гидроэлектростанцию Кольского полуострова – Нижне-Туломскую ГЭС ПАО «ТГК-1». Первая станция мощнейшего Туломско-Серебрянского каскада была построена в 1937 г. в рамках плана ГОЭЛРО за рекордные 36 месяцев.

Студентам рассказали, как во время строительства ГЭС был спроектирован уникальный рыбоход для поднимающейся на нерест семги. Его конструкция остается непревзойденной по сей день. А каменно-набросная плотина станции высотой 29 м с битумным экраном не имела аналогов на Севере долгие годы.

Ребята пообщались со специалистами различных уровней, познакомились с деталями и условиями приема на производственную и преддипломную практику, прохождение которой на станции является неоспоримым преимуществом при дальнейшем трудоустройстве. Энергетики также рассказали о системе наставничества и поддержке молодых специалистов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, популяризация профессий ТЭК среди молодёжи - одна из основных целей социальной кампании по пропаганде энергосбережения #ВместеЯрче, ежегодно проходящей в Мурманской области с мая по октябрь. Программой кампании в том числе предусмотрено проведение серии экскурсий на энергообъекты, где школьники, студенты, а также активные граждане могут познакомиться с региональной энергосистемой, узнать тонкости высокотехнологичного производства.