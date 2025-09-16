В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
#ВместеЯрче: по Мурманской области проходят образовательные экологические акции, мастер-классы, семинары и конкурсы

12 сентября во Дворце культуры г. Полярные Зори состоялось торжественное открытие фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, собравшее более 200 школьников и студентов.

«Десять лет фестиваль объединяет энтузиастов в области энергосбережения и экологии по всей стране. За каждым киловаттом энергии и кубометром воды стоит труд тысяч людей. Беречь ресурсы – значит уважать этот труд. А вам, будущим энергетикам, предстоит определять будущее всей отрасли», – отметила заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Ирина Очкинадзе.

Для гостей фестиваля работали разнообразные интерактивные площадки. Специалисты Кольской АЭС совместно с Специальной пожарно-спасательной частью № 6 представили участникам выставку автомобильной спецтехники. Для юных любителей чтения была организована экспозиция рукописных книг из коллекции Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

В игровой форме школьники учились правильно сортировать мусор по материалам, приняли участие в экологическом интенсив-практикуме по выращиванию микрозелени, а также проверили свои знания в экоквизах и викторинах на тему рационального использования ресурсов и современных энергетических технологий.

Большой интерес вызвал мастер-класс инженер-технолога АО «РИТВЕРЦ» Ольги Сторожек по практическому изучению явления радиоактивности и применению радиоизотопных методов измерений в промышленности, науке и медицине.

Одним из крупных событий стала презентация экологического отчёта Кольской АЭС за 2024 год для студентов-экологов Мурманского арктического университета, Полярнозоринского энергетического колледжа и специалистов Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН», занимающихся вопросами промышленной экологии.

«Символично, что открытие фестиваля впервые проходит в городе энергетиков в юбилейный год для атомной промышленности России. Это событие – повод с гордостью оглянуться на пройденный путь и осознание нашей ответственности за будущее, которое мы создаем сегодня», – прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС. – «Атомная станция уделяет особое внимание работе с подрастающим поколением и неизменно поддерживает мероприятия фестиваля на территории региона. Наша цель – не просто рассказать о работе атомной станции, а с детства воспитать в юных северянах экологическую грамотность и культуру бережного отношения к Заполярной природе».

Фестиваль #ВместеЯрче организован Министерствами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и науки Мурманской области при участии администрации города Полярные Зори и Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в течение двух недель по всей Мурманской области пройдут образовательные экологические акции, мастер-классы, семинары и конкурсы, которые охватят учебные заведения, учреждения культуры и спорта, молодёжные площадки, библиотеки и культурно-досуговые организации региона. В Информационном центре Кольской АЭС для учащихся запланированы тематические занятия и экскурсии, посвященные вопросам энергосбережения.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

-

