ВместеЯрче с АО «МОЭСК»: энергетики провели экскурсию для школьников на пульт оперативно-диспетчерской службы

Ученики 1-й и 8-й гимназий Мурманска познакомились с работой пульта оперативно-диспетчерской службы (ОДС) АО «МОЭСК» – «сердцем» электроэнергетического предприятия.

Диспетчер пульта Сергей Богданчиков рассказал школьникам о значимости и роли АО «МОЭСК» в энергетической сфере региона, о престижности профессии энергетика, о задачах, которые решает оперативно-диспетчерская служба, действиях диспетчеров в случае авариных инцидентов. Школьники узнали, как строится взаимодействие специалистов ОДС с персоналом диспетчерских служб смежных сетевых организаций, с электромонтерами оперативно-выездных бригад компании, какую роль играют информационные технологии в управлении энергосистемой. Ярким дополнением к рассказу диспетчера стало виртуальное путешествие по схеме энергоснабжения Мурманска.

Как отметила генеральный директор АО «МОЭСК» Ирина Свирина, экскурсии помогают ребятам сделать правильный и осознанный выбор будущей профессии и места работы, популяризируют профессию энергетика, а также помогают формировать профессиональные династии.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, школьники знакомятся с предприятиями топливно-энергетического комплекса региона в рамках ежегодной кампании по пропаганде энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия, организованные при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, реализуют просветительскую, воспитательную и профориентационные задачи, и продлятся до конца октября.