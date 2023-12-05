Вместо ДМС и беспроцентных ссуд — корпоративные мероприятия и подарки: основные отличия идеальных и реальных компенсационных пакетов

Существующие компенсационные пакеты в компаниях отличаются от того, о чем (помимо гарантированного ТК РФ соцпакета) мечтают россияне. Так утверждают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

В каждой второй компании самыми популярными составляющими компенсационного пакета являются обучение за счёт работодателя (51%), корпоративные мероприятия (50%) и подарки к праздничным датам (49%). В 38% компаний работодатели оплачивают сотрудникам связь и интернет, в 33% — помогают материально в сложных жизненных ситуациях. Ещё 33% компаний предоставляют возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. В 24% компаний сотрудники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание. 20% работодателей предоставляют сотрудникам служебный транспорт. Полисом добровольного медицинского страхования и дополнительными днями отпуска пользуются сотрудники 17% компаний, ещё столько же работодателей предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на аренду. 9% работодателей финансируют абонементы сотрудников в спортклубы или бассейн. По 8% работодателей практикуют доплаты к отпускным выплатам, предоставляют льготные путевки и оплачивают сотрудникам проезд на общественном транспорте. В 6% компаний сотрудники имеют право на беспроцентную ссуду, в 3% — на оформление льготного кредита или ипотеки. Помощью корпоративного юриста, финансиста или психолога могут воспользоваться сотрудники 2% компаний.

У 5% работодателей компенсационный пакет отсутствует, они предоставляют работникам только соцпакет, гарантированный ТК РФ.

Чаще всего представители экономически активного населения России в составе своих компенсационных пакетов хотели бы видеть полис ДМС (37%), о доплатах к отпускным выплатам мечтает каждый пятый (21%), но лишь 17 и 8% работодателей соответственно предоставляют такие возможности своим сотрудникам. Из серьёзных несовпадений желаемого и действительного: работодатели переоценивают необходимость проведения корпоративных мероприятий и вручения подарков, значимость компенсаций на мобильную связь, скидок на продукцию компании. Беспроцентные ссуды и служебную ипотеку предоставляет небольшое число компаний, а заинтересованность граждан в таких составляющих компенсационных пакетов высока.

Время проведения опроса: 8—30 ноября 2023 года.