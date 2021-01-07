ВМС США намерены «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере»

Военно-морской флот США будет на регулярной основе патрулировать у российских берегов в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере», сообщает 1prime.ru со ссылкой на «Breaking Defence», которые приводят заявление министра ВМС Кеннета Брейтуэйта в ходе телеконференции. По его словам, в ближайшие годы Вашингтону придётся в Арктике «действовать более настойчиво», чтобы оспорить российские, а также, в меньшей степени, китайские «притязания» на Крайнем Севере.

При ответе на вопрос, должны ли Соединенные Штаты начать проводить «операции по обеспечению свободы навигации» у северного побережья России, Брейтуэйт сравнил ситуацию с обстановкой в Южно-Китайском море, где у КНР и государств региона имеются разногласия по морским границам и зонам ответственности.

«Международное сообщество признает, что это международные воды, в которых мы будем работать», — подчеркнул он. «Когда морские пути на Севере открываются, становятся судоходными, ВМС США намерены гарантировать, что свобода навигации существует для наших партнёров», — заявил Брейтуэйт.

Он назвал такую стратегию «более смелой позицией», «правом» и «обязанностью» США как «доминирующей военно-морской силы в мире».

Министр добавил, что главное преимущество США в регионе – подводные лодки. По его словам, в условиях, когда у России есть ледокольный флот, а Китай строит подобные корабли такими темпами, с которыми США «не могут сравниться», Вашингтон может прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, пока не построит собственные.