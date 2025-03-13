Внеочередное заседание Мурманской областной Думы состоится в пятницу

14 марта состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня внеочередного заседания внесено шесть вопросов.

Региональные депутаты, например, планируют рассмотреть вопросы: о соглашении о сотрудничестве между Законодательным Собранием Запорожской области и Мурманской областной Думой; о соглашении о сотрудничестве между Народным Советом Луганской Народной Республики и Мурманской областной Думой; о проекте федерального закона №853484-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 18 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31862/