Внепланово проверены на коронавирус медработники Мончегорской ЦРБ

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в кардиологическом отделении Мончегорской ЦРБ введён карантин. У медсестры отделения выявлен коронавирус. Она не работала с 10 апреля, несколько дней назад обратилась за медпомощью с признаками простуды и была проверена на коронавирус. Тест дал положительный результат.

Несмотря на то что медсестра не работала с 10 апреля, в отделении введён карантин до 24 апреля (истечение 14 дней с последнего посещения). Внепланово проверены на коронавирус медработники ЦРБ.

Проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий и дезинфекция помещения.