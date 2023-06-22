Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов

Внесение изменений в закон «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области» позволит снизить нагрузку на производителей документов, а также устраняет дублирование норм закона. Проект нормативно-правового акта, предложенный региональным Министерством культуры, был рассмотрен и принят в первом чтении в рамках заседания Мурманской областной Думы.

В частности, вносимые изменения исключают обязанность производителей документов предоставлять обязательные экземпляры печатных изданий, выпускаемых для детей и юношества, в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку. Это изменение позволит снизить нагрузку на частных издателей и сократит число экземпляров для обязательной передачи в библиотечные фонды области. Согласно действующей норме, в случае принятия изменений в закон издатели и производители документов будут обязаны передавать три экземпляра производимой продукции только в фонд областной научной библиотеки. Исключение составляют специализированные издания, созданные для людей с нарушениями зрения – они будут обязательно передаваться на хранение в фонд областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

«Закрепление обязательств по передаче документов в фонд областной научной библиотеки и упрощение формулировок закона позволят библиотеке поддерживать статус главного хранилища нематериального исторического и культурного наследия региона и обеспечат грядущим поколениям северян доступ к достоверной и правдивой информации о сегодняшних событиях», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как уточняет Министерство культуры Мурманской области, проект изменений в закон также оставляет муниципалитетам нашего региона право самостоятельно определять обязанности библиотек по распределению и доставке различных видов документов, входящих в обязательный экземпляр муниципального образования.

Кроме того, на заседании был рассмотрен ещё один предложенный региональным Минкультом проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области (в части осуществления полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия, библиотечного и музейного дела)».

Фото: https://gov-murman.ru