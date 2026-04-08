В Единый государственный реестр недвижимости в 2023 году были внесены границы всех лесничеств Мурманской области общей площадью 9,5 млн гектаров. Всего их насчитывается десять: Кольское, Ловозерское, Печенгское, Кандалакшское, Зашейковское, Мончегорское, Терское, Мурманское, Кировское и Ковдозерское.

Ознакомиться с их расположением, а также проверить, входит ли конкретный земельный участок в состав лесничества, северяне могут с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» на портале НСПД. Об этом сообщается в канале регионального управления Росреестра в «MAX».

После выбора участка на НСПД необходимо активировать слой «Лесничества» в разделе «Природные территории». Кроме этого, на портале доступна информация о территориях городских лесов, расположенных в границах населённых пунктов (Мурманское городское лесничество и лесопарк «Городские леса г. Апатиты»).

«Работы по внесению лесничеств в реестр недвижимости активно велись в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Установление чётких границ позволяет отделить земли лесного фонда от земель иных категорий и эффективно планировать развитие прилегающих к лесу территорий», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

По данным Государственного лесного реестра на землях лесного фонда России расположено 1469 лесничеств общей площадью 1,146 млрд гектаров.

«Внесение лесничеств в ЕГРН позволяет не только юридически защитить их границы, но и своевременно выявить нарушения имущественных прав и законных интересов государства», – подчеркнул министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников.