Внесённые изменения в закон позволят теперь и родственникам, опекающим недееспособных родных, получать повышенную социальную поддержку

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты рассмотрели законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2020 год».

Отмечалось, что бюджет фонда за указанный период утверждён по доходам в сумме 18 млрд 677 млн 713 тысяч 933,76 рубля, по расходам – 18 млрд 768 млн 431 тысяч 372,94 рубля. Дефицит установлен в размере 90 млн 717 тысяч 439,18 рубл. Доходы в целом исполнены на 99,4% от плана, расходы – на 98,4% от плана.

— В особых условиях ковида происходило финансирование учреждений здравоохранения Мурманской области в прошлом году. Но, несмотря на все сложности, фонд достойно справился со своими обязанностями, впрочем, как и вся система здравоохранения региона, – прокомментировала Надежда Максимова. – Не реализованными остались финансовые средства по причине локдауна и приостановки отдельных видов медицинских услуг, например, таких как диспансеризация населения.

Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Одобрен в первом чтении и окончательной редакции, с учётом поправок, которые будут внесены в секретариат, законопроект расширяющий круг лиц, которые могут получать вознаграждение в качестве опекуна совершеннолетних недееспособных граждан.

— Совсем недавно на уровне региона принят закон, устанавливающий опекунам вознаграждение в размере 17 тысяч рублей в месяц. Одно из условий – опекун не может быть близким родственником подопечного. Как показывает практика, опекун, выполняя свои обязанности, вынужден оставлять работу ввиду необходимости постоянного ухода за недееспособным членом семьи, что, в свою очередь, приводит к снижению доходов и расходованию денежных средств подопечного, – сказала Надежда Максимова. – Поэтому внесенные изменения позволят теперь и родственникам, опекающим недееспособных родных получать такую социальную поддержку.