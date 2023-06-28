Внесены изменения для экспортеров АПК по получению специальных разрешений

В рамках мероприятий стратегической инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Цифровая экосистема «Одно окно» экспортера» экспортёры агропромышленного комплекса смогут получить разрешительные документы только на платформе «Мой экспорт».

С 3 июля 2023 года можно будет оформить фитосанитарный (в т.ч. реэкспортный) сертификат. Это важно для экспортёров, осуществляющих вывоз из Российской Федерации подкарантинной продукции: растений, растительной продукции, тары, упаковки, упаковочных материалов, грузов, почвы, организмов или материалов, которые могут быть носителями карантинных объектов и/или способствовать их распространению.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, с 1 сентября 2023 года — оформить ветеринарный сертификат и разрешение на вывоз подконтрольной продукции. Это касается экспортёров, которые осуществляют вывоз из Российской Федерации подконтрольных товаров (животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, удобрений, генетического материала, кормов и кормовых добавок для животных).

Подробнее о правилах оформления сертификатов, можно посмотреть по ссылке.