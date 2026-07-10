Внесены изменения в федеральный закон «О почтовой связи»

Проект федерального закона, вносящий изменения в закон о почтовой связи, принят Государственной Думой во втором чтении и окончательной редакции. В его рассмотрении 8 июля в режиме ВКС приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и директор Управления Федеральной почтовой связи Мурманской области АО «Почта России» Валентин Макаров. Закон разработан в целях реализации мер поддержки АО «Почта России» и вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений.

Почта столкнулась с рядом проблем и вызовов, особенно ощутили это небольшие отделения. Отмечалось, что 13,5 тысячи отделений почты находится в населённых пунктах численностью менее 500 человек.

- Сложно переоценить социальную значимость почтовой службы, особенно у нас, в Заполярье, где немало отдалённых населённых пунктов, и благодаря почте люди могут получить необходимую информацию, социальные услуги и купить товары первой необходимости, - отметил Сергей Дубовой. – Эффективная работа почтовых отделений напрямую связана с качеством жизни населения. Важно, что при решении ключевых задач – доступность, оперативность, обеспечение современного качества, срока доставки – проект закона учитывает социальную миссию почты и права граждан.

- Проект направлен на сохранение доступной почтовой связи для каждого жителя страны и создание дополнительных возможностей для поддержки почты, - подчеркнул Валентин Макаров. - Среди них: получение электронных квитанций ЖКХ через портал «Госуслуги», возможность оформления государственных услуг в почтовых отделениях, отмена лишних комиссий при проведении платежей и меры по борьбе с нежелательной рекламой в почтовых ящиках. Одним из ключевых нововведений станет создание цифровых почтовых ящиков и полноценной системы юридически значимого электронного взаимодействия: граждане и организации смогут быстрее получать уведомления, документы и обращения без бумажной волокиты и длительного ожидания. Для пенсионеров, льготников и людей, не пользующихся цифровыми сервисами, сохраняются привычные форматы обслуживания.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34596/