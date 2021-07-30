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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 12:00

Внесены изменения в Положение о едином социальном проездном билете

Из Положения о едином социальном проездном билете исключены нормы, устанавливающие зависимость права региональных льготников на приобретение единого социального проездного билета (ЕСПБ) от уровня их материального обеспечения. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом для повышения уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа региональных льготников.

Речь идёт о ветеранах труда; реабилитированных лицах и лицах, признанных пострадавшими от политических репрессий; тружениках тыла; лицах старшего возраста без льготного статуса – женщинах с 55 лет, мужчинах с 60 лет.

Постановление правительства Мурманской области от 28.07.2021 № 523 «О внесении изменений в Положение о едином социальном проездном билете» вступает в силу с 1 августа 2021 года.

Напомним, начиная с марта 2005 года на территории нашего региона в качестве дополнительной меры социальной поддержки проезд льготных категорий граждан, включенных в федеральный и региональный регистры, всеми видами транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения организован по ЕСПБ. С ноября 2015 года пользоваться льготным проездом региональные льготники могли при условии, что уровень их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной по социально-демографической группе «пенсионеры» (в текущем году эта величина составляет 38630 рублей). Соответственно, региональные льготники, чья сумма материального обеспечения выше установленной величины, права на приобретение ЕСПБ (с июня 2020 года – на пополнение транспортной карты) утрачивали.

Постановление правительства Мурманской области от 28.07.2021 № 523 такое условие отменяет. Воспользоваться правом проезда по ЕСПБ смогут граждане, проживающие на территории Мурманской области и имеющие соответствующий льготный статус.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, таким образом, с августа текущего года в рамках одного льготного статуса гражданам гарантирован одинаковый уровень мер социальной поддержки в части обеспечения льготного проезда.

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