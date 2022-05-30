Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Внесены изменения в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расчёта среднедушевого дохода семьи для определения права на получение данной выплаты.

Соответствующее постановление правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис подписал 30 мая 2022 года.

Теперь при расчёте среднедушевого дохода семьи не будут учитываться:

- доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным (при этом ежемесячная выплата будет назначаться сроком на 6 месяцев);

- компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Кроме того предусматривается, что сведения о трудовой деятельности граждан будут запрашиваться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.